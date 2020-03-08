Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun herkesi şaşkına çevirdi |Video

Turgut Alp karakteriyle Diriliş Ertuğrul dizisine damga vuran Cengiz Coşkun, hayranlarının ilgi odağı oldu. Korkusuz ve savaşçı yapısıyla Diriliş Ertuğrul'da izleyicinin dikkatini çeken Turgut Alp'e hayat veren Cengiz Coşkun'un özel hayatı merak konusu oldu. Özel hayatını mercek altına alan sevenleri, Cengiz Coşkun'un memleketini duyduklarında hayrete düştü.

TURGUT ALP GERÇEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun, hayranlarını çok şaşırttı. Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen oyuncularından biri olan Cengiz Coşkun, sevenleri tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor. Korkusuz ve savaşçı yapısıyla Diriliş Ertuğrul dizisine renk katan Cengiz Coşkun'un hayat verdiği Turgut Alp'in gerçek olup olmadığını araştırdı.

Tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey'in en yakın silah arkadaşlarından. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülür. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.

İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir.

KÖSE MİHAL İLE BİRLİKTE FETİHE KATILDI

Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi (725/1325). Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.

CENGİZ COŞKUN (TURGUT ALP) KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

29 Haziran 1982'de İstanbul'da dünyaya gelen Cengiz Coşkun'un babası Bulgaristan göçmenidir.