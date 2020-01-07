Tutunamayanlar dizisi 1. Bölüm ilk fragmanı yayınlandı | Dizinin konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var?

TRT1 ekranında yepyeni bir dizi başlıyor "Tutunamayanlar" Peki dizinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? 7 Ocak Salı akşamı saat 20'de ekrana gelecek olan dizinin 1. Bölüm fragman videosu yayınladı. Sosyal medyada dizinin ilk tanıtım videosunu beğenilirken, diziseverler "Leyla ile Mecnun" tadında bir dizi olduğu yorumlarında bulundu. Başrollerinde Doğu Demirkol ve Ece Ceşmioğlu'nun yer aldığı "Tutunamayanlar" dizisi oyuncu kadrosu arasında Zafer Algöz ve Şinasi Yurtsever gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

TRT 1 ekranında 7 Ocak Salı günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Tutunamayanlar dizisi, hem iş bulup hayatta kalmak hem de ilişkisini yürütmek isteyen bir gencin hayatını anlatacak. Tutunamayanlar oyuncuları arasında ise birbirinden deneyimli isimler yer alacak. Yahşi Batı dizisiyle tanınan Hande Katipoğlu'nun Belgin rolünü alacağı dizide, Kanal D'nin efsane yapımı Geniş Aile dizisinin genç oyuncularından Bora Akkaş da Yağız ismiyle kadroda yer alacak. İşte, Tutunamayanlar oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler...



TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI ARASINDA KİMLER VAR?



Başrolünde Doğu Demirkol'un yer aldığı Tutunamayanlar oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Ece Çeşmioğlu, Yeliz Kuvancı, Şinasi Yurtsever, Barış Yıldız, Hande Katipoğlu, Bora Akkaş, Dilhan Nazözgülüş, Uğur Serhan ve Dilek Çelebi yer alacak.



Dizinin oyuncu kadrosu içerisine zaman zaman konuk oyuncular da dahil olacak.

TARIK (DOĞU DEMİRKOL) KİMDİR?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış olan Tarık annesinin ısrarlarına dayanamayarak iş aramaya karar verir. Yine bir iş görüşmesinde tanıştığı İrem'e aşık olan Tarık, İrem'i etkilemenin yolunun zengin ve başarılı olmaktan geçtiğini düşünüp kendi işini kurma girişimlerinde bulunur. Bu iş girişimlerinde İlham Perisi İlhan'ın yardımını alacaktır.





DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?



Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olan Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamlayan Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı ancak finale gitmeyi başaramadı. Farklı alanlara ilgi duyduğu ve pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın da yer aldığı bir Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya'da beyazperdeye adım atan Doğu Demirkol, son olarak, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini üstlendi, buradaki Sinan karakteriyle büyük bir beğeni kazandı.

İREM (ECE ÇEŞMİOĞLU) KİMDİR?

Zengin bir ailede dünyaya gelen İrem, babasının her şeyi kaybetmesiyle sıfırdan bir hayat kurmak için çabalar. Babasının kötü şöhreti yüzünden bir türlü iş bulamayan İrem'in hayatı yine böyle bir iş görüşmesinde tanıştığı Tarık'la beraber değişir. Tarık sayesinde bir iş ve kalacak bir yer bulan İrem Tarık'ın yaşadığı mahalleye taşınır ve mahallenin kitap kafesinde çalışmaya başlar.





ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?



Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, Ev adlı sinema filminde (Alper Özyurtlu/Caner Özyurtlu) rol aldı. Oynadığı tv dizilerinden birkaçı; Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İki Aile, Söz dizisidir.



Özgür Yalım'ın yönettiği "Macbeth", Ülkü Duru'nun yönettiği "Cumartesi, Pazar, Pazartesi" ve Yiğit Setdemir'in yönettiği "360" adlı sözsüz oyun mezuniyet projelerinden birkaçıdır. Bu sezon Kayhan Berkin'in yönettiği "Dogville" oyununda "Grace" karakteriyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir.



Ece Çeşmioğlu'nun boyu 1,63'tür.

İLHAN (ZAFER ALGÖZ) KİMDİR?

On iki bin yaşındaki İlhan vizyonsuz bir ilham perisidir. Yıllarca Anadolu'da kala kala asimile olan İlhan'ın tüm davranışları ve görüntüsü tipik bir Orta Anadoluluya dönüşmüştür. Sürekli çekirdek yiyen, Orta Anadolu şivesiyle konuşan İlhan, Tarık'a başarılı olacağına inandığı iş girişimi fikirleri verecektir ve geçmişe gitme yeteneğini bu uğurda kullanacaktır.





ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961, Kars doğumlu, Türk oyuncudur.



1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.



1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır.Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.

HİCABİ (ŞİNASİ YURTSEVER) KİMDİR?

50 yaşlarında bir profesör olan Hicabi Cihangir, mahallede kurulan 3 katlı bir apartman üniversitesi olan Özel Cihangir Üniversitesi'nin sahibi ve rektörüdür. Üniversiteyi para kazanmak için kurmuş olan Hicabi üniversitesini kar eden bir kurum haline getirmek için çaba gösterecektir.





ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?



Sinasi Yurtsever, 23 Mayıs 1977 tarihinde Malatya'da doğmuştur. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi bir çok televizyon dizisinde rol aldı.



Sinasi Yurtsever, 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle İlk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı.



2014 yılında başlayan "Kardeş Payı" dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırırken Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ile beraber oynadı.



2014 yılında İnternet fenomeni Pucca'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası, Allah Beni Böyle Yaratmış ve Ay Hadi İnşallah gibi kitaplarından esinlenerek çekilen "Hadi İnşallah" adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın, Şinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.



2014 yılında "Olur Olur!" adlı sinema filminde Ayten Uncuoğlu, Alper Kul, Mehmet Özgür, Aylin Kontente ile beraber rol aldı.



2015 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı "Düğün Dernek 2: Sünnet" adlı sinema filminde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ile beraber rol aldı.

YAĞIZ (BORA AKKAŞ) KİMDİR?

Ablası Belgin'le birlikte yaşayan Yağız, çocukluğunda Tarık ve diğerlerinin kendini dışlaması nedeniyle mahalleliye fakirler gibi yaşadığını göstermeye çalışan bir gençtir. Tarık'ın gözüne girmekte zaten başarısız olan Yağız'ın İrem'e karşı hissetmeye başladığı aşk Tarık'ın kendisinden daha da uzaklaşmasına neden olur.





BORA AKKAŞ KİMDİR?



Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Genç oyuncu Geniş Aile dizisindeki Zekai rolü ile ismini geniş kitlelere duyurdu.



Akkaş öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol aldı. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü aldı. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitarüyesi olarak müzik alanında çalışmalarda bulundu. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katıldı, ve ikinci oldu. 2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynadı. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adın da bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir.



Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakterini canlandırdı. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterine hayat verdi ve dizi 15 Ağustos 2012 yılında sona erdi.



Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekti. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki gösterdi.



19 Ağustos 2017 tarihinde meslektaşı Seda Türkmen ile nikah masasına oturdu.