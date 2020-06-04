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Son dakika: Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatında son durum ne? İşte hizmete açılacağı tarih...

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Giriş: 04.06.2020 13:35
Güncelleme:04.06.2020 13:39
Temelini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Şubat 2019 tarihinde düzenlenle atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımı sürüyor. Peki Taksim'in simgeleri arasında olan AKM ne zaman hizmete girecek işte o tarih ve inşaatın son hali...

Temelini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Şubat 2019 tarihinde düzenlenle atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımı sürüyor. Peki Taksim'in simgeleri arasında olan AKM ne zaman hizmete girecek işte o tarih ve inşaatın son hali...

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun yürütülüyor. 5 bloktan oluşacak merkezin yapımında kaba inşaat tamamlandı. Kültür kompleksi olarak planlanan merkezin dış kaplama işçiliği ise devam ediyor.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin 29 Ekim tarihinde vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.

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