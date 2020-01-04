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04.01.2020

Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı izle

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrolünü üstlendiği Sefirin Kızı 4. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor! 3. bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazanan Sefirin Kızı'nın 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Diziseverlerin merakla beklediği Sefirin Kızı dizisinin 4. bölümünün tanıtım fragmanında "Aşıksan inanırsın" sözü damga vurdu. 13 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Sefirin Kızı dizisinin 4. son bölüm tanıtım fragmanı izle...

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Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı yayınlandı!
Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı yayınlandı!
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