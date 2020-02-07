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07.02.2020

Seda Akgül'den Hakan Ural'a sert yanıt: Türk örf ve adetlerine uymayan... |Video

Hakan Ural'ın Seda Akgül için söylediği "Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayı bırakın; herhangi bir zarar verme ihtimalinin düşüncesini bile içinde yaşatmayan bir insanım. Kırıldığım, haksızlığa uğradığım durumlarda bile sadece bir pardonu özrü kafi görecek kadar da hoş görülüyüm, kinci değilim. İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi. Seda Akgül cephesinden ise bu açıklamalara sert yanıt geldi. Akgül, "Türk örf ve adetlerine uymayan birkaç kez yaptığım davranışlar varmış bunların acilen kanıtlanmasını istiyorum" dedi.

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