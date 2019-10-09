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09.10.2019

Kuruluş Osman ilk tanıtımı yayınlandı mı? Kuruluş Osman fragman videosu ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, ATV ekranında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bozdağ, başrolünü Burak Özçivit'in oynayacağı dizinin ilk tanıtımı fragman videosunun yayınlanacağı tarihi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, ATV ekranında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bozdağ, başrolünü Burak Özçivit'in oynayacağı dizinin ilk tanıtımı fragman videosunun yayınlanacağı tarihi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İşte Bozdağ'ın o paylaşımı;

Kuruluş Osman ilk fragman videosu yayınladı |Video KURULUŞ OSMAN İLK FRAGMAN VİDEOSU YAYINLADI |VİDEO

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