Kuruluş Osman ilk tanıtımı yayınlandı mı? Kuruluş Osman fragman videosu ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, ATV ekranında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bozdağ, başrolünü Burak Özçivit'in oynayacağı dizinin ilk tanıtımı fragman videosunun yayınlanacağı tarihi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, ATV ekranında yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bozdağ, başrolünü Burak Özçivit'in oynayacağı dizinin ilk tanıtımı fragman videosunun yayınlanacağı tarihi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İşte Bozdağ'ın o paylaşımı;