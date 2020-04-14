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14.04.2020

Koronavirüsü yenen Burak Akkul alkışlarla taburcu edildi |Video

Uzun süredir koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde eşi Seda Akkul ile bir video paylaşarak iyileştiği haberini vermişti. Akkul ve eşi, 1 ay süren tedavilerinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi. Akkul çifti sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

'Çok Gezenti' isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, çekim için gittiği Londra dönüşü corona virüse yakalanmış ve durumunun kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından olan Akkul, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkmış ve korona olan eşiyle birlikte hastane odasından bir paylaşım yapmıştı.

Akkul açıklamasında "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesinde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz." demişti.
"Yendik seni koronavirüs" diyerek güzel haberi veren Akkul tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Akkul ve eşi, 1 ay süren tedavilerinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi. Akkul çifti sağlık çalışanlarına teşekkür etti

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