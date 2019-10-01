Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz oyuncusu hayatını kaybetti | Abdi Algül kimdir? Video

Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz oyuncusu hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz figüranlarından Abdi Algül, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını sarsan acı haberi Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Kemal Sunal'ın ‘Tokatçı' filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı. Algül, Kemal Sunal’ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir. Abdi Algül kimdir? Detaylar haberimizde...

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Abdi Algül'ün vefat ettiğini duyurdu.

Kemal Sunal komedilerinin unutulmaz karakter oyuncusu 86 yaşındaki Abdi Algül'ün, hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABDİ ALGÜL KİMDİR? (1933 - 2019)

Herkes onu Abdi Algül olarak tanıyordu. Gerçek ismi Abdi Algör'dür. 1933 yılında Kütahya'da doğumludur.

Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı.

Kemal Sunal komedilerinin unutulmaz karakter oyuncusu Abdi Algül dün 86 yaşında evinde vefat etti.

Algül'ün uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

MADDİ SIKINTILAR YAŞIYORDU

Geçtiğimiz yıl hem maddi sıkıntı çektiği hem de sağlık sorunları yaşadığı haberiyle gündeme gelen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Abdi Algül'ün acı haberi geldi. Algül, eşi ile birlikte İstanbul'un Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde yaşıyordu.

Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül'ün ölüm haberini Onur Akay duyurdu. Algül, son dönemde sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu.

Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığından dert yanan Algül, hatırlanmamaktan dolayı üzgün olduğundan bahsetmişti. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu.

SON OLARAK YİNE BİR KEMAL SUNAL FİLMİNDE OYNAMIŞTI

Algül, son olarak 1978 yılında Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'İyi Aile Çocuğu' filminde oynamıştı.