Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz oyuncusu hayatını kaybetti | Abdi Algül kimdir? Video
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Abdi Algül'ün vefat ettiğini duyurdu.
Kemal Sunal komedilerinin unutulmaz karakter oyuncusu 86 yaşındaki Abdi Algül'ün, hayatını kaybettiği öğrenildi.
ABDİ ALGÜL KİMDİR? (1933 - 2019)
Herkes onu Abdi Algül olarak tanıyordu. Gerçek ismi Abdi Algör'dür. 1933 yılında Kütahya'da doğumludur.
Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı.
Kemal Sunal komedilerinin unutulmaz karakter oyuncusu Abdi Algül dün 86 yaşında evinde vefat etti.
Algül'ün uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.
MADDİ SIKINTILAR YAŞIYORDU
Geçtiğimiz yıl hem maddi sıkıntı çektiği hem de sağlık sorunları yaşadığı haberiyle gündeme gelen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Abdi Algül'ün acı haberi geldi. Algül, eşi ile birlikte İstanbul'un Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde yaşıyordu.
Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül'ün ölüm haberini Onur Akay duyurdu. Algül, son dönemde sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu.
Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığından dert yanan Algül, hatırlanmamaktan dolayı üzgün olduğundan bahsetmişti. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu.
SON OLARAK YİNE BİR KEMAL SUNAL FİLMİNDE OYNAMIŞTI
Algül, son olarak 1978 yılında Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'İyi Aile Çocuğu' filminde oynamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.