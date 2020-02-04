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04.02.2020

Hekimoğlu 6. Bölüm fragman videosu yayınladı izle

Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin 6. yeni bölümünde flaş gelişme... Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki tatlı sert atışma hız kesmeden devam ediyor. Hekimoğlu ve ekibi menenjit geçiren evsiz kadının peşine düşüyor ve hastanede alarm veriliyor. Hasta kadında bulunan bakteriyel menenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için kimseye bulaştırmadan kadını yakalamaları gerekmektedir. Peki başarılı olabilecekler mi? Bu sorunun yanıtı yayınlanacak yeni bölümde belli olacak....

HEKİMOĞLU 6. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu ve ekibi menenjit geçiren evsiz kadının peşine düşüyor! Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki tatlı sert atışma hız kesmeden devam eder. Bu durum Orhan'ı oldukça neşelendirir zira Ateş ile eğlenebileceği bir konu vardır. Hastaneye evsiz bir kadın hasta getirilir. Hasta ağır ataklar geçirmektedir. Hatta bu ataklar sırasında Memoli'nin de elini ısırır. Hekimoğlu ise durumdan işkillenmektedir. Mehmet Ali bu vakaya bakmak istememektedir. Hekimoğlu durumu sorgular. Hastanede bunlar yaşanırken hasta kayıplara karışır. Ancak herkes endişeye kapılır. Kadında bulunan bakteriyel menenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için kimseye bulaştırmadan kadını yakalamaları gerekmektedir. Mehmet Ali ve Orhan aramaya çıkar. Bu sırada Hekimoğlu vakayı çözmeye çalışır... Hekimoğlu yeni bölümüyle 4 Şubat Salı saat 20'de Kanal D'de ekranında...

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