Dünyayı küçük zemine sığdıran sanat: Minyatür

İnsanoğlunun en büyük maharetlerinden biri devasa şeyleri küçücük şeylere sığdırabilmesi. Minyatür sanatı de bu becerinin ete kemiğe bürünmüş hallerinden biri. 40 yılını minyatür sanatına vermiş Taner Alakuş’Un anlattıkları farklı dünyalara götürüyor. Detaylar haberimizde…

İnsanoğlunun en büyük maharetlerinden biri devasa şeyleri küçücük şeylere sığdırabilmesi. Minyatür sanatı de bu becerinin ete kemiğe bürünmüş hallerinden biri. 40 yılını minyatür sanatına vermiş Taner Alakuş'Un anlattıkları farklı dünyalara götürüyor. Detaylar haberimizde…