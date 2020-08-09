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Dünyayı küçük zemine sığdıran sanat: Minyatür

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Giriş: 09.08.2020 12:11
Güncelleme:09.08.2020 12:12
İnsanoğlunun en büyük maharetlerinden biri devasa şeyleri küçücük şeylere sığdırabilmesi. Minyatür sanatı de bu becerinin ete kemiğe bürünmüş hallerinden biri. 40 yılını minyatür sanatına vermiş Taner Alakuş’Un anlattıkları farklı dünyalara götürüyor. Detaylar haberimizde…

İnsanoğlunun en büyük maharetlerinden biri devasa şeyleri küçücük şeylere sığdırabilmesi. Minyatür sanatı de bu becerinin ete kemiğe bürünmüş hallerinden biri. 40 yılını minyatür sanatına vermiş Taner Alakuş'Un anlattıkları farklı dünyalara götürüyor. Detaylar haberimizde…

Dünyayı küçük zemine sığdıran sanat: Minyatür
Dünyayı küçük zemine sığdıran sanat: Minyatür
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