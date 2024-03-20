20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Zeytin Dalı Harekat bölgesine sızmak isteyen PKK'lı terörist Mehmet Kılıç yakalandı

Zeytin Dalı Harekat bölgesine sızmak isteyen PKK'lı terörist Mehmet Kılıç yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2024 12:17
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod isimli terörist Mehmet Kılıç'ı Zeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışırken yakaladı..
PKK’lı terörist Mehmet Kılıç yakalandı
PKK'lı terörist Mehmet Kılıç yakalandı
Para sayma ifadelerinde kim, ne dedi?
Para sayma ifadelerinde kim, ne dedi?
Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı!
Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı!
Ahmet Metin Genç A Haber’de
Ahmet Metin Genç A Haber'de
15 saniyesi 500 bin TL! İnanılmaz rakamlar...
15 saniyesi 500 bin TL! İnanılmaz rakamlar...
Para kulelerine akılalmaz savunma!
Para kulelerine akılalmaz savunma!
İşte cehenneme paket anı!
İşte cehenneme paket anı!
İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem!
İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem!
Biden’a tokat gibi Gazze açıklaması
Biden'a tokat gibi Gazze açıklaması
ABD askerleri terörist anmasına katıldı
ABD askerleri terörist anmasına katıldı
Ulaşım alanındaki vaatleri!
Ulaşım alanındaki vaatleri!
Son 10 güne özel plan!
Son 10 güne özel plan!
Daha Fazla Video Göster