Zafer Şahin: Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren gücün amacı buydu

Terör suçundan cezaevinde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tiyatro gösterisine giden Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ön sıradan izledi. Gizlenmeye çalışılan CHP ile HDP ittifakıyla ilgili tartışmalar devam ederken TAKVİM Gazeteci Ankara Temsilcisi Zafer Şahin A Haber’de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bu fotoğrafın bir proje olduğuna dair hiçbir şüpheye yer yok." diye konuşan Şahin, "Bu fotoğrafı hatırlayacaksınız ağustos ayında da vermişlerdi. Bu karedeki isimler Selahattin Demirtaş'ın eşini ziyaret etmişlerdi. Ben bu fotoğrafta eleştirilecek bir şey görmüyorum. Çünkü gerçek bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren güçlerin amacı zaten buydu." dedi.

"KILIÇDAROĞLU CHP'NİN BAŞINA GEÇİRİLDİĞİNDE BÜTÜN AMAÇ ZATEN BUYDU"

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "2010 yılında o operasyon çekildiğinde ve Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçirildiğinde bütün amaç zaten HDP ve CHP tabanını birleştirmekti. Aradan geçen 10 yılda da çok büyük bir mesafe aldıkları görülüyor. Burada eleştirilmesi gereken şey şu; Zaten birlikte yol yürüyorlar. Bütün temel meselelerde politikalarında aynı kanaatleri taşıyorlar. Aynı yoldan yürüyorlar aynı amaca hizmet ediyorlar. Ama her ne hikmetse iş seçimlere geldiği zaman "Bizim aramızda böyle bir ilişki yok" diyorlar."