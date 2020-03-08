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08.03.2020

Yürekleri sızlatan görüntü! Suriyeli minik mültecinin ağır yükü!

Türkiye'den Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne’ye doğru hareket etti. Suriye İdlib'den ailesi ile göç yolculuğuna çıkan minik mülteci Necla, annesinin yanında düşe kalka bebek bezini taşımaya çalıştı. 2 yaşındaki Suriyeli minik Necla'nın görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

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