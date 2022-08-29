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Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıktı!

A Haber
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Giriş: 29.08.2022 09:25
Yunanistan, Ege'de görev uçuşu yapan Türk jetlerini yine taciz etti. Ancak bu kez taciz için S-300 hava savunma sistemi kullanıldı. Böylece Yunanistan'ın aktif hale getirmediğini öne sürdüğü S-300'ü kullandığı ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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