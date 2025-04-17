Yunanistan’dan Ege-Akdeniz’de yeni provokasyon! Türkiye’den sert tepki

Yunanistan, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki meşru haklarını gasp etmeye yönelik girişimlerinden vazgeçmiyor. Atina yönetimi son olarak kara sularının 12 mile çıkarıldığını gösteren Deniz Mekansal Planlama haritası paylaştı. Sadece Türkiye değil, İtalya ve Arnavutluk'un da kara sularını haritaya aldı. O haritayı ve Yunanistan'ın planını A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber’de değerlendirdi.

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