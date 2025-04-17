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Yunanistan’dan Ege-Akdeniz’de yeni provokasyon! Türkiye’den sert tepki

Yunanistan'dan Ege-Akdeniz'de yeni provokasyon! Türkiye’den sert tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 16:45
Yunanistan, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki meşru haklarını gasp etmeye yönelik girişimlerinden vazgeçmiyor. Atina yönetimi son olarak kara sularının 12 mile çıkarıldığını gösteren Deniz Mekansal Planlama haritası paylaştı. Sadece Türkiye değil, İtalya ve Arnavutluk'un da kara sularını haritaya aldı. O haritayı ve Yunanistan'ın planını A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber’de değerlendirdi.
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Yunanistan’dan Ege-Akdeniz’de yeni provokasyon! Türkiye’den sert tepki
Yunanistan’dan Ege-Akdeniz’de yeni provokasyon!
Yunanistan'dan Ege-Akdeniz'de yeni provokasyon!
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