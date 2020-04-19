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Yunanistan'da karantinaya alınan Türk vatandaşları yurda getirildi | Video
Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli geminin Türkiye'ye getirilen yolcularından 35'i, Tekirdağ'da üniversite hastanesine yerleştirildi.
3 NİSAN'DA KARANTİNAYA ALINMIŞLARDI
Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilmiş, testleri negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantinada tutulmuştu..
Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina'dan sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.İşlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından otobüsle Tekirdağ'a nakledilen 35 kişi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine yerleştirildi..Polis ekipleri de hastane girişinde güvenlik önlemi aldı.
3 NİSAN'DA KARANTİNAYA ALINMIŞLARDI
Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilmiş, testleri negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantinada tutulmuştu..
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