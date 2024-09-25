25 Eylül 2024, Çarşamba
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Yunan botundan 4 günde 2 ihlal
Yunan Sahil Güvenliği Ege'de geride bıraktığımız 4 günde 2 kez sınır ihlali yaptı. Bodrum'daki ihlalde zodyakla botla kaçan insan kaçakçısını kovalarken sahile 50 metre mesafeye kadar ilerledi. Datça'da ise, Yunan hücum botu sahile çıktı. Skandal görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunan Bakanı arayıp tepki gösterdi.