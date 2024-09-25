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Yunan botundan 4 günde 2 ihlal

Yunan botundan 4 günde 2 ihlal

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 12:10
Yunan Sahil Güvenliği Ege'de geride bıraktığımız 4 günde 2 kez sınır ihlali yaptı. Bodrum'daki ihlalde zodyakla botla kaçan insan kaçakçısını kovalarken sahile 50 metre mesafeye kadar ilerledi. Datça'da ise, Yunan hücum botu sahile çıktı. Skandal görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunan Bakanı arayıp tepki gösterdi.
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Yunan botundan 4 günde 2 ihlal
Yunan botundan 4 günde 2 ihlal
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