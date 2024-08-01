01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı başladı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı başladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2024 13:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.20'de başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
YAŞ Toplantısı başladı
YAŞ Toplantısı başladı
Güvenli konut nasıl hedef alındı?
Güvenli konut nasıl hedef alındı?
Suikasttaki sis perdesi! Güvenli konut nasıl vuruldu?
Suikasttaki sis perdesi! Güvenli konut nasıl vuruldu?
Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif şehit oldu!
Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif şehit oldu!
Başka Erdoğan ve Yaş üyeleri Anıtkabir’de!
Başka Erdoğan ve Yaş üyeleri Anıtkabir’de!
Suikasta İranlılar ne diyor?
Suikasta İranlılar ne diyor?
Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
Hizbullah misilleme yapacak mı?
Hizbullah misilleme yapacak mı?
Bölgesel savaş riski var mı?
Bölgesel savaş riski var mı?
Dünya İsrail’i kınadı ABD İran’ı suçladı
Dünya İsrail’i kınadı ABD İran’ı suçladı
Haniye suikastına İranlılar ne diyor?
Haniye suikastına İranlılar ne diyor?
Filistin topraklarında Haniye yası
Filistin topraklarında Haniye yası
Daha Fazla Video Göster