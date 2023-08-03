03 Ağustos 2023, Perşembe
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplanıyor! Başkan Erdoğan ve üyeler Anıtkabir'de
Son dakika haberi... Yüksek Askeri Şura, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda komuta kademesi belirlenecek. Toplantı öncesi Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.