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Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Başkan Erdoğan YAŞ toplantısına başkanlık edecek

Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Başkan Erdoğan YAŞ toplantısına başkanlık edecek

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 01.08.2024 11:02
Yüksek Askeri Şura, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Terfi ve atama dosyaları masada olacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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