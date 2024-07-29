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Yüksek Askeri Şura 1 Ağustos'ta toplanıyor! TSK'da terfi, atama, emekliye sevk ve görev süreleri ele alınacak

Yüksek Askeri Şura 1 Ağustos'ta toplanıyor! TSK'da terfi, atama, emekliye sevk ve görev süreleri ele alınacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 13:35
Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor. Hangi kararların alınması bekleniyor? A Haber ekibinden Rüya Akkuş detayları aktardı.
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Yüksek Askeri Şura 1 Ağustos’ta toplanıyor
Yüksek Askeri Şura 1 Ağustos'ta toplanıyor
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