02 Aralık 2022, Cuma
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Yüce Allah’ın yardımına müracaat: Dua! Allah’ın kulunu muhatap alışında duanın hükmü
İbadet, Yüce Allah'a büyük bir saygı ve tevazu ile yüzünü dönmektir. "Dua" da ibadetlerden biri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam "Dua ibadetin özüdür" buyurmuştur. "Dua" kulun Allah'ın huzurundaki hiçliğini, yoksulluğunu, sadece ve sadece O'na muhtaç olduğunu dile getirmesidir. A Haber "Dua" konusunu ayetler ve hadisler ışığında ele aldığı çalışmayı ekrana taşıdı.