YSK'dan HDP kararı! HDP sandık kurullarında temsilci bulunduramayacak

Milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. YSK, 15 Nisan'da geçici, 19 Nisan'da ise kesin aday listelerini ilan edecek. Öte yandan HDP ile ilgili de bir gelişme yaşandı. HDP sandık kurullarında temsilci bulunduramayacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN