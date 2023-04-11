11 Nisan 2023, Salı
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YSK'dan HDP kararı! HDP sandık kurullarında temsilci bulunduramayacak
Milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. YSK, 15 Nisan'da geçici, 19 Nisan'da ise kesin aday listelerini ilan edecek. Öte yandan HDP ile ilgili de bir gelişme yaşandı. HDP sandık kurullarında temsilci bulunduramayacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.