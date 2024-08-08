08 Ağustos 2024, Perşembe
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Youtuber Dila Kent çocukları hedef aldı! Kanalında LGBT propagandası
Youtube'da çocuklara yönelik içerikler üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalındaki ahlaksız görüntüler büyük tepki çekti. Sözde oyun adı altında kurgulanan karakterlerde LGBT sapkınlığının da güzellemesi yapıldı. Peki sosyal medya yeterince güvenilir mi? İşte yanıtı...