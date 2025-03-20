Yolsuzluk soruşturmasında yeni gellişme! Nuhoğlu 40 milyon lirayla yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan Ali Nuhoğlu ve firari durumda bulunan Emrah Bağdatlı'ya ait işyerlerine operasyon düzenlendi. Nuhoğlu ve Bağdatlı'nın adreslerinde yapılan aramalarda, balya balya ve çantalar dolusu milyonlarca lira ele geçirildi. İşte ayrıntılar.

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