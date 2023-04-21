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Yollarda bayram trafiği nasıl? A Haber polis helikopterinde

A Haber
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Giriş: 21.04.2023 14:21
Ramazan Bayramı’nda emniyet güçleri denetimde. Yurt genelinde yüz bine yakın personel görev başında. Yollardaki tedbirleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nın konuğu İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu anlattı.
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