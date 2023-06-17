17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları YKS'de ilk oturum sona erdi

YKS'de ilk oturum sona erdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2023 16:30
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi. Öğrenciler içerde ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarını beklediler. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz İsmail Yolcu ile detaylandırdık.
Mehmet Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar
Mehmet Özhaseki'den A Haber’e özel açıklamalar
YKS’de ilk oturum sona erdi
YKS'de ilk oturum sona erdi
Yeni anayasa için kollar sıvandı!
Yeni anayasa için kollar sıvandı!
Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
’’Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
''Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz"
Seçim belirsizliği ortadan artık elimiz daha güçlü
"Seçim belirsizliği ortadan artık elimiz daha güçlü"
Gerekçesiz sipariş iptal eden şirketlere uyarı!
Gerekçesiz sipariş iptal eden şirketlere uyarı!
CHP yandaşı Deniz Zeyrek’ten itiraf
CHP yandaşı Deniz Zeyrek'ten itiraf
HDP’nin Okmeydanı temsilciliğine operasyon
HDP'nin Okmeydanı temsilciliğine operasyon
Sınava geç kalanın imdadına polis yetişti
Sınava geç kalanın imdadına polis yetişti
Sözünün eri Devlet! İşte son durum
Sözünün eri Devlet! İşte son durum
Gölge savaşı! Salı günü ipler kopacak mı?
Gölge savaşı! Salı günü ipler kopacak mı?
Daha Fazla Video Göster