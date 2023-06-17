YKS’de ilk oturum sona erdi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi. Öğrenciler içerde ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarını beklediler. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz İsmail Yolcu ile detaylandırdık.