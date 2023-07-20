20 Temmuz 2023, Perşembe
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YKS 2023 sonuçları açıklandı! 20 Temmuz YKS (AYT-TYT-YDT) e-Devlet sorgulama ekranı!
YKS sonuçları için nefesler tutulurken heyecanlı bekleyiş de sona erdi. Adaylar son dakika gelişmelerini araştırmaya başladı. 3 oturumdan oluşan üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Peki YKS sonuçları TC ile sorgulama 2023 nasıl yapılır? YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların cevapları...