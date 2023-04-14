Yeşil Sol'un seçim bürosu açılışında polise saldırı! HDP'nin adı değişti terör örgütüyle bağı değişmedi

Son dakika haberi | Koalisyonun son ortağı HDP'nin kapatma davasına önlem olarak Yeşil Sol Parti adı altında seçime girmeye karar verirken, isminden yaşanan değişikliğe rağmen terör örgütüyle bağı konusunda değişiklik olmadı. HDP'liler Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışı sırasında polis araçlarını taşladı ve yasa dışı slogan attı. Operasyon başlatan ekipler 15 şüpheliyi gözaltına aldı..

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