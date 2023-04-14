14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yeşil Sol'un seçim bürosu açılışında polise saldırı! HDP'nin adı değişti terör örgütüyle bağı değişmedi

Yeşil Sol'un seçim bürosu açılışında polise saldırı! HDP'nin adı değişti terör örgütüyle bağı değişmedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2023 16:24
Son dakika haberi | Koalisyonun son ortağı HDP'nin kapatma davasına önlem olarak Yeşil Sol Parti adı altında seçime girmeye karar verirken, isminden yaşanan değişikliğe rağmen terör örgütüyle bağı konusunda değişiklik olmadı. HDP'liler Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışı sırasında polis araçlarını taşladı ve yasa dışı slogan attı. Operasyon başlatan ekipler 15 şüpheliyi gözaltına aldı..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber’de değerlendirdiler: FETÖ’den icazet alıp...
A Haber'de değerlendirdiler: FETÖ’den icazet alıp...
İşte orijinal oy pusulası
İşte orijinal oy pusulası
HDP’nin adı değişti terörle bağı değişmedi
HDP'nin adı değişti terörle bağı değişmedi
İşte 600 Evler Sitesi’nin bilirkişi raporu!
İşte 600 Evler Sitesi'nin bilirkişi raporu!
4 katlı bir bina çöktü!
4 katlı bir bina çöktü!
Kayıp yıllar: 1973 yılı Talu hükümeti
Kayıp yıllar: 1973 yılı Talu hükümeti
Turizme ara tatil ve bayram dopingi!
Turizme ara tatil ve bayram dopingi!
Akran zorbalığı nasıl önlenecek?
Akran zorbalığı nasıl önlenecek?
Defne Hastanesi için geri sayım!
Defne Hastanesi için geri sayım!
BBP seçim beyannamesini açıklıyor
BBP seçim beyannamesini açıklıyor
Kılıçdaroğlu’nun özel jet merakı
Kılıçdaroğlu'nun özel jet merakı
İşte Karadeniz gazının ilk yakılacağı nokta
İşte Karadeniz gazının ilk yakılacağı nokta
Daha Fazla Video Göster