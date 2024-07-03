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Yerli ve milli lazer tabanlı hız tespit radarı! Jandarma ve Emniyet sistemi kullanmaya başladı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.07.2024 15:49
Yollarda yeni dönem başladı. Yerli ve milli lazer tabanlı hız tespit radarı sistemi aktifleşti. Jandarma ve Emniyet sistemi kullanmaya başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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