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Yerli helikopter Gökbey’in tam boy statik testine başlanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2021 12:45
Güncelleme:22.05.2021 14:09
Yerli helikopter Gökbey'in kritik parçaları için tam boy statik test yapılacak. 96 noktaya uygulanacak yük testi helikopterin limitlerini ortaya çıkaracak. Testin başarılı olması durumunda güvenli uçuş ile sertifikasyon süreçleri başlatılacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
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