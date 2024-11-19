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"Yenidoğan Çetesi" için hesap vakti! Kan donduran konuşmalar ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.11.2024 01:08
İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan "Yenidoğan Çetesi" için hesap zamanı. Çetenin kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Çetenin bebek ölümlerine ilişkin yazışmaları ortaya çıktı. A Haber'de ekrana gelen o konuşmalar kan dondurdu. İşte detaylar...
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