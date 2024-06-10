10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Yeni torba yasada neler olacak? Doğal gaz desteği nasıl olacak? Gelire göre vergi mi alınacak? Tüm detaylar A Haber'de | TORBA YASA 2024 SON DAKİKA

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2024 12:19
Son dakika torba yasa haberi... AK Parti yeni torba kanun hazırlıklarına başladı. Düzenlemede hangi maddeler yer alıyor? Gelire göre doğal gaz desteği nasıl olacak? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni torba yasada neler olacak?
Yeni torba yasada neler olacak?
Son halkası da tamamlandı! Trafiğe açılıyor
Son halkası da tamamlandı! Trafiğe açılıyor
Katillerden akılalmaz vahşet
Katillerden akılalmaz vahşet
20 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon
20 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon
“YKS soruları çalındı” yalanıyla algı çalışması!
“YKS soruları çalındı” yalanıyla algı çalışması!
Gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde!
Gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde!
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Şanlıurfa’da bir kadın kuduz köpekleri kaçırdı!
Şanlıurfa'da bir kadın kuduz köpekleri kaçırdı!
CHP toplantısında gergin anlar! Seni vururum
CHP toplantısında gergin anlar! "Seni vururum"
Erdoğan ile görüşme normal değil
"Erdoğan ile görüşme normal değil"
Şehit öğretmenin vefatının 7. Yılı!
Şehit öğretmenin vefatının 7. Yılı!
Erdoğan’dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
Daha Fazla Video Göster