Yeni torba yasada neler olacak? Doğal gaz desteği nasıl olacak? Gelire göre vergi mi alınacak? Tüm detaylar A Haber'de | TORBA YASA 2024 SON DAKİKA

Son dakika torba yasa haberi... AK Parti yeni torba kanun hazırlıklarına başladı. Düzenlemede hangi maddeler yer alıyor? Gelire göre doğal gaz desteği nasıl olacak? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.

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