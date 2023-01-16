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Yeni bir PETROL kuyusu daha açıldı! Adana’da petrol rezervi artıyor mu? A Haber’de ilk kez gösterdi! İşte İngilizlerin PETROL haritaları

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 12:46
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adana İmamoğlu ilçesinde yeni bir petrol kuyusu açtı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte İngilizlerin petrol haritaları İŞTE İNGİLİZLERİN PETROL HARİTALARI

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