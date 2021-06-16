16 Haziran 2021, Çarşamba
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Yeni aşılama uygulaması başladı! Toplam yapılan aşı miktarı 36 milyon 300 bini geçti
Aşılamada rekor kırıldı. Dün bir milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı. Gün içinde randevu ve gün içinde aşı dönemi başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu da, aşı ve salgın gündemiyle saat 16.30'da toplanacak. Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.