Yeni Anayasa çalışmalarına “dar kapsam” önerisi! Meclis’te uzlaşı sağlanmazsa ne olacak?

Hükümet yeni bir Anayasa yapmakta kararlı. Ama nasıl? Meclis'in Anayasa yapabilmesi tam bir uzlaşı gerekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise yargı erkleri arasındaki sorunun bir an önce giderilebilmesi için dar kapsamlı bir Anayasa’dan bahsetti. Peki dar kapsamdan kasıt ne? İşte yanıtı…

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