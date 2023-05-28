Yayın yasağı ne zaman kalkacak? Yayın yasağı erken mi kalkacak?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında milyonlarca vatandaş yeniden sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde bir ilk olan ikinci tur oylaması saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. Yayın yasağı ne zaman kalkacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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