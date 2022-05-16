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Yavuz obüsü testleri başarıyla geçti! 2 dakikada mevzi değiştiriyor

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Giriş: 16.05.2022 09:15
Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen Yavuz obüsü testlerden başarıyla geçti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yavuz'da, fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor. Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. 40 kilometre menzile sahip olan 18 mühimmat kapasitesi bulunan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor. Yerli obüs Yavuz'un şimdi ihracatı gündemde.
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