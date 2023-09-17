17 Eylül 2023, Pazar
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Yassıada’da 62 yıl önce neler yaşandı?
27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Başbakan Adnan Menderes'in cuntacılar tarafından idam edilmesinin üzerinden tam 62 yıl geçti. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için anıt mezarda anma tören düzenlendi. Uzman isimler konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.