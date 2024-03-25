Yarısı Bizden kampanyasının ilk temeli Üsküdar Salacak'ta atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlara toplam 1,5 milyon lira destek sağlanan "Yarısı Bizden Kampanyası"nın Üsküdar Salacak'ta başladığını bildirdi.

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