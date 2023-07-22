Yargıtay’dan emsal yaz okulu kararı! İlk derece mahkeme kararında direndi

Yargıtay yaz okuluyla ilgili üniversiteleri ve öğrencileri ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Aynı derslerin ücretsiz olarak bir sonraki dönem alttan alınması mümkünken ücretli olarak yaz okulu ile bedel tahsis edilmesi tüketici hukuku bakımından geçerli kabul edildi.

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