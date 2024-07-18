Yargıtay FETÖ’cülere verilen cezaları onadı! Sözde konsey üyelerine 138’er kez müebbet

Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin genelkurmay Çatı Davası’nda sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Sanıklar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk de var.

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