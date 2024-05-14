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Yargıtay Başkanı 37. oylamada seçildi! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 12:11
Yargıtay büyük genel kurulunca yargıtay birinci başkanının belirlenmesi için 25 Mart'ta başlayan seçimlerin 37'nci tur oylamasında 193 oy alan Ömer Kerkez yargıtay birinci başkanı seçildi. Detayları A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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