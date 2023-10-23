Yaralı bebekleri gazeteci taşıdı! Gazze'de yaralı bebekleri gazeteci hastaneye yetiştirdi

İsrail, Han Yunus'ta bulunan birleşmiş milletlere ait bir okulu vurdu. Okulda yerinden edilmiş yüzlerce Filistinli bulunuyordu. Gazze'de görev yapan gazeteci Motaz Azaiza yaralanan iki bebeği hastaneye ulaştırmak için büyük çaba sarf etti.

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