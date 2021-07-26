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Yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacaklar! 30 dakikalık yol Salarha Tüneli ile 5 dakikaya inecek

İHA
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Giriş: 26.07.2021 09:15
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu inşası süren İkizdere Tüneli ve Salarha Tüneli'nde incelemelerde bulundu. İkizdere tünellerinin bitirilmesiyle birlikte yolun 50 kilometre kısalacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bu bölgede bir koridor oluşacağını ifade etti. Salarha Tüneli'ndeki son durumu da açıklayan Karaismailoğlu bu tünelin yolu 9 kilometre kısaltıp sürücülere 25 dakika kazandıracağını belirtti.
30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
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