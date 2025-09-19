19 Eylül 2025, Cuma
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı
Kırıkkale'de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı. Ahmet Sungur partisinden ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Operasyonda Sungur'un yanı sıra iş insanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AK Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada belediye başkanının disipline sevk edildiğini duyurdu.