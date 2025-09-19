Kırıkkale'de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı. Ahmet Sungur partisinden ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Operasyonda Sungur'un yanı sıra iş insanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AK Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada belediye başkanının disipline sevk edildiğini duyurdu.

