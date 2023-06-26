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Wagner krizi sonrası Rusya’da son durum ne? Kremlin ile Wagner nasıl anlaştı?

A Haber
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Giriş: 26.06.2023 09:24
Paralı savaşçı grubu Wagner, Moskova'ya ilerleyişini durdurdu. Rusya, gergin bir 24 saatin ardından tekrar normale döndü. Rusya'da güvenlik önlemleri kaldırılırken, Wagner'in kurucusu Prigojin de Rostov'daki karargahtan ayrıldı. Peki Moskova sokaklarında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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