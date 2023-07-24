Vizesiz Avrupa için süreç başlıyor! İşte masadaki 6 kriter

Vizesiz Avrupa için Türkiye'nin yeni yol haritası hazır. AB'nin vize muafiyeti için istediği 72 kriterden 66'sını tamamlayan Türkiye kalan 6 kriterin tamamlanması için düğmeye bastı. En kritik başlıklardan olan "terörle mücadele" konusunda taviz verilmeden "ifade özgürlüğü" esnetilecek. İşte tüm detaylar…

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