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Virüsle mücadelede yeni dönem başlıyor! İşte aşı hakkında tüm merak edilen sorular ve yanıtları

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Giriş: 13.01.2021 23:48
Güncelleme:13.01.2021 23:50
Türkiye koronavirüsle ilgili tarihi günlerinden birini yaşıyor. Çin'den getirilen koronavirüs aşısına akşam saatlerinde çıkan onay sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere Bilim Kurulu üyeleri de aşılarını oldu. Ülke genelinde ise aşılama süreci yarın resmen başlıyor. Biz de bu noktada koronavirüs aşısı hakkında merak edilen tüm soruları uzman isimlere sorduk. Aşı planlaması nasıl olacak? Aşıda öncelik kimin olacak? Aşı ne kadar koruyacak? Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Aşılar mutasyondan etkilenecek mi? İşte aşıya dair tüm merak edilen sorular ve yanıtları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'ye Çin'den getirilen koronavirüs aşılarını yaptırmasıyla beraber Türkiye'de yarın yeni bir dönem başlıyor. Ülke genelinde koronavirüs aşısı belirli meslek ve yaş grupları başta olmak üzere uygulanacak. Bizler de bu süreç hakkında sizlerin merak ettiği soruları cevaplarıyla birlikte derledik. Aşı planlaması nasıl olacak? Aşıda öncelik kimin olacak? Aşı ne kadar koruyacak? Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Aşılar mutasyondan etkilenecek mi?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında COVID-19 aşısı oldu SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA CANLI YAYINDA COVID-19 AŞISI OLDU
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Aşı hakkında tüm merak edilen sorular ve yanıtları
Aşı hakkında tüm merak edilen sorular ve yanıtları
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