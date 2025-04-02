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Villayı 6 milyon lira kiraya vermiş! Soruşturmaya yeni ifadeler girdi: Yasa dışı bahis ile bağları olabilir

Villayı 6 milyon lira kiraya vermiş! Soruşturmaya yeni ifadeler girdi: Yasa dışı bahis ile bağları olabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 21:45
İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemdeki yardımcısı Zeki Çanakçı'nın ifadeleri soruşturmaya önemli bir katkı sağladı. Çanakçı, rüşvet ve ihale yolsuzluğu iddialarını doğrulayan açıklamalarda bulundu. Çanakçı'nın söz ettiği isimlerin, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk dosyasında da yer aldığı öğrenildi. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun, Ali Nuhoğlu'ndan "yok pahasına" aldığı villalardan birinin kiralandığı da ortaya çıktı. Peki, villanın kira bedeli ne kadar? Detaylar, soruşturmanın seyrini etkileyebilir. Bu gelişmeler, İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.
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Villayı 6 milyon lira kiraya vermiş! Soruşturmaya yeni ifadeler girdi: Yasa dışı bahis ile bağları olabilir
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